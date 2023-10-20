Кадыров назвал события в секторе Газа геноцидом палестинцев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в секторе Газа геноцидом мусульман-палестинцев, виновники которого перешагнули все допустимые рамки и настроили против себя почти весь мир.

"Трагические и душераздирающие события не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев", – отметил глава республики у себя в телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что действия виновников событий в секторе Газа, вероятно, поддерживают такие же преступники, которые "сидят во власти ряда западных государств".

Кроме того, Кадыров рассказал, что последние несколько дней чеченцы осуществляют тахаджуд-намазы (молитвы, проводимые среди ночи) в мечетях республики, а также просят милости для жителей Палестины.

"Мусульмане Чечни стремятся в мечети, чтобы встать на намаз вместе с теми, кто глубоко опечален смертями тысяч невинных детей, женщин, пожилых людей, кто возмущен несправедливостью и беззаконием", – заключил он.

Ранее сообщалось, что Палестина планирует отправить письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с ударом по церкви Святого Порфирия в секторе Газа.

До этого СМИ заявили, что греческая православная церковь Святого Порфирия в Газе была разрушена в результате бомбардировки. Источники заявляли, что под руинами могли погибнуть десятки палестинцев.

Иерусалимская православная церковь выступила с решительным осуждением удара, в результате которого была поражена территория ее прихода в Газе. Церковь возложила ответственность за удар на Израиль и назвала его "военным преступлением".

Арабо-израильский конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

Коллективный намаз по жертвам трагедии в Газе прошел в Московской соборной мечети