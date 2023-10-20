ВС Израиля нанесли удар по греческому православному храму святого Порфирия в Газе – СМИ

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Греческая православная церковь Святого Порфирия в Газе разрушена в результате бомбардировки, осуществленной Израилем. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Naftemporiki.

"По данным источников, которые находятся вблизи от этого храма, возможно погибли десятки палестинцев под руинами одной из старейших церквей в секторе Газа. Большинство оказавшихся под завалами – это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы", – указано в сообщении.

Сообщается, что в церкви могли находиться около 50 человек, большинство из которых – дети и женщины.

Иерусалимская православная церковь выступила с решительным осуждением удара, в результате которого была поражена территория ее прихода в Газе. Церковь возложила ответственность за удар на Израиль и назвала его "военным преступлением".

В МИД Палестины заявили, что как минимум два человека погибли и десятки пострадали при обстреле церкви.

Во вторник, 17 октября, был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она сказала, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ