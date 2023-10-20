Палестина обратится к патриарху Кириллу в связи с ударом по храму в секторе Газа

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Палестина планирует отправить письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с ударом по церкви Святого Порфирия в секторе Газа. Об этом заявил палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы собираемся направить письма российскому патриарху Кириллу, в министерство иностранных дел", – рассказал он в эфире "России 24".

Ранее СМИ сообщили, что греческая православная церковь Святого Порфирия в Газе была разрушена в результате бомбардировки. Источники заявляли, что под руинами могли погибнуть десятки палестинцев.

В свою очередь, в МИД Палестины сообщили, что как минимум два человека погибли и десятки пострадали при обстреле церкви.

Иерусалимская православная церковь выступила с решительным осуждением удара, в результате которого была поражена территория ее прихода в Газе. Церковь возложила ответственность за удар на Израиль и назвала его "военным преступлением".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.



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