Армию Израиля привели в высокий уровень боеготовности на северной границе

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Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщил, что армию привели в высокий уровень боеготовности вдоль северной границы государства. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для военных действий необходима наземная операция. Как отметил Халеви, сухопутные войска проводят сложную операцию, поскольку другого способа для ликвидации врага, кроме как войти на его территорию, не существует.

"Достижения требуют риска и, как мы знаем, у каждой победы своя цена. Чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти с силой на его территорию. Это действие служит достижению всех целей войны", – добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

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