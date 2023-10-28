Экс-премьер сравнил отказ Италии от голосования в ООН с решением Понтия Пилата

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Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте сравнил отказ правительства республики от голосования по резолюции ГА ООН по палестино-израильскому урегулированию с решением Понтия Пилата. Об этом сообщает ТАСС.

Италия отказалась голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН о гуманитарном перемирии в Газе. Причиной стало отсутствие в тексте документа осуждения ХАМАС и слов о праве Израиля на самооборону.

Комментируя сложившуюся ситуацию, экс-премьер Италии Конте отметил, что сегодня странам требуется больше мужества перед лицом разворачивающихся событий.

"Мир требует мужества, а не слабости и трусости правительства, которое своим решением Понтия Пилата, показывает, что считает страдания мирного населения трагическим, но неизбежным "побочным эффектом" войны", – заявил Конте.

Сообщается, что секретарь оппозиционной Демократической партии Элли Шляйн также назвала отказ Италии от голосования в ООН "серьезной ошибкой".

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Всего за резолюцию проголосовали 120 стран, 14 выступили против, еще 45 воздержались.

Постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности после принятия этой резолюции одновременно с отклонением поправки с осуждением ХАМАС.