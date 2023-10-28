Израиль отозвал своих дипломатов из Турции после высказываний Эрдогана

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Израиль отзывает дипломатов из Турции для переоценки взаимоотношений двух стран из-за недавних высказываний турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Об этом сообщил глава израильского МИД Эли Коэн.

"Распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", – передает его слова пресс-служба ведомства на странице в соцсети X.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу. При этом турецкий лидер назвал Израиль оккупантом и группировкой, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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