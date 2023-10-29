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Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 239. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

"Мы передали сообщения семьям 239 похищенных", – говорится в сообщении.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука уточнил, что Москва запросила у ХАМАС информацию о восьми людях, которые могут быть в заложниках. Как рассказали представители радикального движения, их ищут и готовы отпустить.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, объявил о начале второго этапа войны. Он подчеркнул, что все обстоятельства атаки ХАМАС будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ