В МИД Ирана предупредили об открытии новых фронтов из-за продолжения помощи США Израилю

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Против Соединенных Штатов будут созданы новые фронты, если они решат продолжать оказывать поддержку Израилю. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью Bloomberg.

Он указал на то, что Вашингтон советует другим сторонам продемонстрировать сдержанность, однако сам полностью поддержал Тель-Авив. По словам иранского министра, американским властям необходимо решить, хотят ли они обострения войны.

Абдоллахиан подчеркнул, что власти Ирана не отправляли свои войска в Сирию или любые другие части региона. Тем не менее операция Израиля в секторе Газа будет иметь серьезные последствия.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился нанести удары по принадлежащим, согласно версии США, Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска.

До этого Хосейн Амир Абдоллахиан, выступая на заседании 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, заявил, что если массовые убийства в Газе не прекратятся, то "пламя конфликта" не пощадит никого.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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