МУС задокументировал дела о преступлениях Израиля в Газе

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Международный уголовный суд (МУС) задокументировал дела о преступлениях, которые Израиль совершил в секторе Газа. Об этом официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мильхем заявил телеканалу Al-Qahera al-Ekhbariya.

"Международный уголовный суд задокументировал дела о преступлениях, совершенных против палестинцев", – сообщил он.

Мильхем попросил МУС внести свой вклад в расследование преступлений, которым подвергаются палестинцы.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

В настоящее время известно, что радикальное движение ХАМАС удерживает 239 пленников. Эти данные подтвердил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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