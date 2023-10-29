В секторе Газа обстреляли больницу "Аль-Кудс", где укрываются 12 тыс жителей – СМИ

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Больницу в секторе Газа Аль-Кудс, где укрываются около 12 тысяч жителей, обстреляли израильские войска. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

В воскресенье, 28 октября, палестинский Красный полумесяц сообщил, что руководство больницы Аль-Кудс получило предупреждение от Израиля о намерении нанести удары по госпиталю.

Как говорится в сообщении, обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы Аль-Кудс в секторе Газа. Ранее Красный Полумесяц сообщал, что в этой больнице укрываются около 12 тысяч человек.

О количестве погибших и пострадавших от удара по больнице не сообщается.

Ранее министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла рассказала, что система здравоохранения сектора Газа полностью разрушена. По ее словам, там закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности. Она призвала оперативно организовать поставку топлива для восстановления работы основных больниц.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.