США требуют от Израиля соблюдать законы ведения войны – Белый дом

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Израиль несет ответственность за защиту мирного населения в Газе по международному праву. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

Салливан напомнил, что Израиль обязан соблюдать международное право при использовании американского оружия для ударов с воздуха и наземных боевых действий. Также он отметил, что Израиль должен придерживаться законов ведения войны, не направляя оружие против гражданского населения.

"То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране", – напомнил Салливан.

Ранее МИД РФ опубликовало сообщение о том, что в своем проекте резолюции ООН США учитывали лишь право Израиля на самооборону, не ставя при этом целью остановить кровопролитие и защитить мирное население.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября со стороны Газы погибли более 7,7 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.