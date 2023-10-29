Байден проведет переговоры с израильским премьером Нетаньяху 29 октября

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Президент США Джо Байден проведет телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху 29 октября. Об этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в эфире телеканала CNN.

Его попросили оценить действия израильских военных в секторе Газа. На это Салливан ответил, что Израиль должен "делать все возможное" для защиты мирных жителей.

"Мы продолжаем делать это на самом высоком уровне. Сегодня через несколько часов президент опять переговорит с премьер-министром и вновь изложит позицию США по данному вопросу. Она четкая, понятная и, как мы считаем, основывается на законах ведения войны", – уточнил Салливан.

Ранее Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны. По его словам, все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обрел новый виток 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Среди погибших при обострении конфликта числятся и россияне, также есть граждане РФ, которые находятся в плену у ХАМАС. Как уточнял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, представители радикального палестинского движения пообещали, что откликнутся на запрос РФ по поводу освобождения восьми россиян.

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