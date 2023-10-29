США новой резолюцией в ООН хотели закрепить за Израилем право на самооборону – МИД РФ

Фото: 123RF/mikrokon

В новом проекте резолюции в ООН Вашингтон не ставил цель прекратить кровопролитие и облегчить страдания мирных жителей. Вместо этого США планировали закрепить за Израилем право на самооборону. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

Как отметили в МИД РФ, в своем проекте театра резолюции ООН преследовали цели, далекие от задачи прекращения кровопролития и облегчения страданий мирных палестинцев и израильтян. Отвергнув российский и бразильский тексты, США защищали лишь право Израиля на самооборону.

"Американский проект был пронизан односторонним осуждением движения ХАМАС с закреплением за Израилем права на самооборону", – говорится в сообщении российского дипведомства.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте сравнил отказ правительства республики от голосования по резолюции ГА ООН по палестино-израильскому урегулированию с решением Понтия Пилата. Италия отказалась голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН о гуманитарном перемирии в Газе. Причиной стало отсутствие в тексте документа осуждения ХАМАС и слов о праве Израиля на самооборону.