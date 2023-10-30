Посол Израиля заявил об отсутствии прямых переговоров с ХАМАС

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На данный момент прямые переговоры между Израилем и ХАМАС отсутствуют. Об этом сообщил израильский посол в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24".

"Прямых переговоров не может быть, потому что наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий", – добавил он.

Кроме того, он заявил, что у посольства нет сведений о текущем состоянии заложников, отсутствуют сведения даже о том, кто из них жив.

При этом Бен Цви раскрыл дальнейшие планы Израиля по сектору Газа. По его словам, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) хочет ликвидировать радикальное палестинское движение ХАМАС и вернуть заложников, а не уничтожить анклав.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что представители ХАМАС пообещали откликнуться на запрос РФ по поводу освобождения восьми россиян, находящихся у палестинского движения в заложниках. Их должны найти и принять меры по их освобождению, добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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