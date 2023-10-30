Армия обороны Израиля сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет наземные операции в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых установок противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы террористической организации ХАМАС", – отмечается в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

В настоящее время известно, что ХАМАС удерживает 239 пленников. Эти данные подтвердил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.



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