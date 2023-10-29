Десять человек погибли при израильском ударе по городу Хан-Юнис на юге Газы

Фото: ТАСС/Юсеф Мухаммед

Около 10 человек стали жертвами израильского удара по жилому кварталу города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Более 20 граждан пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Палестины.

По информации телеканала Al Ikhbariya, израильская армия также наносит удары по восточным и центральным районам анклава. Отмечается, что обстрелу подверглись два жилых дома в лагере беженцев Нусейрат. Там погибли девять человек.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября, будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ