Число погибших в секторе Газа сотрудников ООН достигло 63

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Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выросло до 63. О жертвах пишет РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

"За последние 72 часа были убиты еще 10 сотрудников БАПОР, в результате чего с 7 октября погибло в общей сложности 63 сотрудника", – сообщается в материале.

Кроме того, еще 22 сотрудника пострадали, уточнили в агентстве ООН.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он предупредил, что все обстоятельства атаки ХАМАС на Израиль будут тщательно расследованы после завершения операции в секторе Газа.

30 октября Армия обороны Израиля сообщила о расширении наземных операций в Газе. За последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 объектам ХАМАС.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.



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