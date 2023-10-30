Движение ХАМАС опубликовало обращение заложников к властям Израиля

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Радикальное движение ХАМАС разместило в своем телеграм-канале обращение от трех удерживаемых ими заложниц к правительству Израиля.

"Ряд сионистских (израильских. – Прим. ред.) заключенных, удерживаемых "Бригадами Иззэддина аль-Кассама", адресует послание (премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. – Прим. ред.) Нетаньяху и сионистскому (израильскому. – Прим. ред.) правительству", – говорится в подписи к видео.

Ранее телеграм-канал палестинского движения был заблокирован. Но в тот же день был создан новый.

По словам главы политбюро радикального палестинского движения в секторе Газа Яхьи Синвара, ХАМАС готов заключить сделку по обмену заложников с Израилем. Но в обмен они требуют освободить всех заключенных палестинцев в тюрьмах Израиля.



Тем временем подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 239 человек, сказал официальный представитель Армии обороны Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го числа очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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