Telegram заблокировал канал ХАМАС для пользователей Android

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Мессенджер Telegram ограничил доступ к официальному каналу палестинского радикального движения ХАМАС для пользователей Android.

При попытке перейти на канал появляется окошко, где говорится, что доступ к некоторым из каналов может быть ограничен в соответствии с правилами Google Play. Вместе с тем заблокирован телеграм-канал боевого крыла ХАМАС – "Бригад Иззэддина аль-Кассама".

В то же время канал официального представителя движения Иззата ар-Ришка по-прежнему доступен. Также блокировка не затронула каналы союзника ХАМАС – организации "Исламский джихад" и ливанского шиитского движения "Хезболлах".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

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