В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации нескольких высокопоставленных командиров ХАМАС

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Армия обороны Израиля ликвидировала четырех высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы военного ведомства еврейского государства.

Среди убитых радикалов – Джамиль Баба, командовавший военно-морскими силами ХАМАС в центральной бригаде, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, известный боец ​​противотанкового ракетного подразделения ХАМАС Муваман Хиджази и старший сотрудник производственного отдела ХАМАС Мухаммад Авдаллах, уточнили в пресс-службе.

Ранее Армия Израиля уничтожила командира Северного батальона палестинского движения ХАМАС Тайсира Мубашера в городе Хан-Юнис в секторе Газа. В прошлом он командовал военными силами ХАМАС и занимал ряд позиций в цепочке производства оружия, уточнили в ЦАХАЛ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го числа очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.