Наследный принц Омана призвал прекратить "засилье Запада"

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В мире должно прекратиться "засилье Запада", заявил наследный принц Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид. Его слова приводит ТАСС.

Он сказал об этом на встрече с Владимиром Путиным в рамках форума "Россия зовет!".

"Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка", – подчеркнул принц.

Представитель Омана поддержал идею создания новых механизмов, которые будут регулировать экономические отношения между странами, исключая давление третьих лиц.

Он также согласился со словами российского лидера о создании новых международных экономических центров. По мнению наследного принца, их можно будет расположить в Азии и Африке. Кроме того, по его мнению, Ближний Восток должен участвовать в главных логистических и инфраструктурных проектах.

Ранее Путин заявил, что западная финансовая система постепенно устаревает. Глава государства уверен, что использование нацвалют в международных платежах будет только набирать силу. Как отметил президент, в этом направлении еще многое предстоит сделать, но процесс уже запущен.

Он также подчеркнул, что технологии западной системы, в основе которой лежат доллар и ведение расчетов через Swift, перестали быть актуальными. Эта система была дискредитирована, добавил Путин.



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