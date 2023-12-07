Путин заявил, что на смену глобализации в экономике приходит многополярная модель

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Мировая экономика встала на путь необратимых изменений, так как на ее смену приходит многополярная модель, заявил Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".



"Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности", – слова президента РФ передает РИА Новости.

Также он напомнил, что западные страны привыкли использовать глобальную периферию как колонию, поэтому они пытаются сдержать ее рост.

"Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить", – уточнил Путин.

Между тем экономика России показала свой запас прочности, который формировался последние 20 лет, уверен российский лидер. В частности, РФ доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы.

"Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны", – подчеркнул президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не заявлял о своем участии в президентских выборах. По его словам, заявлений от лидера не было, поэтому Песков предложил набраться терпения.

До этого Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Отмечалось, что голосование на президентских выборах могут провести в трехдневный срок – с 15 по 17 марта следующего года.

Путин приехал на форум-выставку "Россия" на ВДНХ