Путин заявил, что мировая экономика переходит к многополярной модели

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В настоящее время наблюдается переход мировой экономики к многополярной модели, заявил Владимир Путин.

Российский лидер выступил с таким заявлением на заседании РЭН, отметив, что данное мероприятие позволяет экспертам из РФ обмениваться опытом с иностранными коллегами, а также обсуждать тенденции и перспективы глобальной энергетики.

"Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы", – сказал он.

Ранее Путин заявил, что мир начал постепенно избавляться от финансово-экономической диктатуры отдельных стран. По его мнению, в таких условиях формирование многополярного мироустройства неизбежно.

Он подчеркнул, что мало кому нравится навязанная модель отношений, при которой отдельные страны пытаются загнать в долги, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития.

На Валдайском форуме президент РФ отметил, что сейчас перед учеными, экспертами и политиками стоит задача по строительству нового мира.



Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства