Путин заявил, что политика гегемонии Запада стала причиной кризиса на Украине

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Сегодняшний кризис на Украине – это результат политики Запада, который стремится сохранить гегемонию в мире. Об этом заявил Владимир Путин.

"Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжелому кризису на Украине", – сказал президент, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС.

По словам российского лидера, поначалу при поддержке западных государств на Украине провели антиконституционный переворот. Уже после там развязали войну против людей, которые не согласились с произошедшим, считает Путин. Вместе с этим глава государства напомнил, что боевые действия этого конфликта велись в течение восьми лет.

Ранее Путин сообщил, что члены БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма. Он отметил, что государства объединения выступают за создание многополярного миропорядка, основанном на международном праве.

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