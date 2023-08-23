Путин предложил провести следующий саммит БРИКС в Казани

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Владимир Путин предложил провести следующий саммит БРИКС, который пройдет в октябре 2024 года, в Казани.

"В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. Наше председательство будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", – заявил президент РФ, выступая на саммите объединения.

Отмечается, что конкретные даты будут согласованы. По словам Путина, планируется около 200 экономических, политических, общественных мероприятий, которые примут более десятка российских городов.

Ранее российский лидер заявил, что экономика стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по паритету покупательной способности обходит страны Группы семи (G7).

Помимо этого, он пригласил бизнес стран БРИКС к участию в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

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