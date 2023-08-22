Экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7 – Путин

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Экономика стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по паритету покупательной способности обходит страны Группы семи (G7), сказал Владимир Путин во время видеообращения к участникам Делового форума БРИКС.

Кроме того, российский лидер пригласил бизнес стран БРИКС к участию в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

"Хочу выразить уверенность, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, направленную на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран пятерки, на совместную реализацию новых взаимовыгодных проектов", – передает ТАСС слова главы российского государства.

Немногим ранее представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС.

Саммит БРИКС состоится 22–24 августа под председательством Южно-Африканской Республики. На саммит были приглашены лидеры 54 стран Африки.

На саммите и во время неформальной встречи лидерам предстоит обсудить вопросы деятельности БРИКС, в том числе проблематику возможного расширения объединения, глобальную и региональную повестку дня, перспектив развития партнерства в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Итоговые договоренности всех стран-участниц отразят в Йоханнесбургской декларации.



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