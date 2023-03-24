Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий", – заявил Трутнев.

До этого планировалось провести форум с 5 по 8 сентября.

По словам вице-премьера, форум во Владивостоке должен объединить политических лидеров, предпринимателей и представителей общественных организаций Дальнего Востока и России, кроме того, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Трутнев уточнил, что в 2023 году на форуме участников будут встречать на самом высоком уровне. Во Владивостоке обсудят перспективы для сотрудничества, а также новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение турсотрудничества.

Ранее сообщалось, что Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 12 по 15 сентября текущего года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Пленарное заседание состоится 14 сентября. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, на форуме ожидается участие иностранных лидеров и гостей соответствующего уровня.



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