Путин заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российскую авиационную транспортную отрасль ожидает масштабное "перевооружение", сообщил Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент отметил, что парк российских авиакомпаний должен быть существенно расширен. По словам Путина, он должен укомплектовываться современными самолетами, в том числе и судами малой авиации. Он подчеркнул, что решение на этот счет уже принято.
"Прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное "перевооружение". Наши авиакомпании, включая "Аэрофлот", сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов. Примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства", – приводит слова президента РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в России рассматривают возможность отмены таможенных и налоговых льгот для продукции авиапрома. Письмо с просьбой оценить такую перспективу в адрес российских перевозчиков направила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
В настоящее время законодательством РФ импортеры гражданских самолетов, авиадвигателей и других комплектующих освобождены от ввозной пошлины, отменен НДС на продажу и лизинг самолетов внутри страны, производство и ремонт авиатехники.
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