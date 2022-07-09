Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота" – Минтранс

Парк "Аэрофлота" пополнится пассажирским самолетом МС-21
Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк компании "Аэрофлот", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов".
Он подчеркнул, что МС-21 – это сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу.
"Нишу, где сидит узкофюзеляжный флот, среднемагистральные лайнеры 737 Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus", – цитирует Савельева РИА Новости.
Министр подчеркнул, что этот лайнер не просто конкурент западным воздушным судам, у него есть ряд преимуществ, и одно из них – это качество сервиса. Самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.
Российский пассажирский самолет МС-21 будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14 из-за отказа в поставках импортной силовой установки.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21, не назвав причин такого решения. Причем, по его словам, некоторые заказы были заранее оплачены.
В то же время министр отметил, что в связи с этим Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний. Таким образом, серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими, по его предположению, начнется в 2024 году.
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