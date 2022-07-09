Какие улицы перекроют в Москве 9–10 июля

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

11:18

Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота" – Минтранс

транспорт

Парк "Аэрофлота" пополнится пассажирским самолетом МС-21

Самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк компании "Аэрофлот", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов".

Он подчеркнул, что МС-21 – это сверхпередовой самолет, который может занять хорошую нишу.

"Нишу, где сидит узкофюзеляжный флот, среднемагистральные лайнеры 737 Boeing, 737 Boeing max или 320 neo Airbus", – цитирует Савельева РИА Новости.

Министр подчеркнул, что этот лайнер не просто конкурент западным воздушным судам, у него есть ряд преимуществ, и одно из них – это качество сервиса. Самолет обладает большими иллюминаторами и багажными полками, а также широким пространством в салоне.

Российский пассажирский самолет МС-21 будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14 из-за отказа в поставках импортной силовой установки.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21, не назвав причин такого решения. Причем, по его словам, некоторые заказы были заранее оплачены.

В то же время министр отметил, что в связи с этим Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний. Таким образом, серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими, по его предположению, начнется в 2024 году.

Санкции против авиации заставили задуматься над импортозамещением в этой отрасли

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать