Самолет МС-21 будет выпускаться с отечественным двигателем ПД-14 – Борисов

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Российский пассажирский самолет МС-21 будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14 из-за отказа в поставках импортной силовой установки. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14", – сказал он.
По его словам, из-за этого серийное производство лайнера придется сдвинуть на один-два года. В этот промежуток планируется выпускать уже существующие модели самолетов, в числе которых Ту-214. Параллельно будет ускорен выпуск самолетов региональной авиации "Байкал", L-410, L-610 и Ил-114.
Борисов считает, что России нужно возвращаться к практике использования только отечественных самолетов, как это было во времена СССР. В таком случае ситуаций в сфере авиаперевозок, подобных нынешней, больше не произойдет, заключил он.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21, не назвав причин такого решения. Причем, по его словам, некоторые заказы были заранее оплачены.
В то же время министр отметил, что в связи с этим Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний. Таким образом, серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими, по его предположению, начнется в 2024 году.
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