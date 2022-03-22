Мантуров заявил, что иностранцы отказали РФ в поставках комплектующих для МС-21

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Иностранные компании отказали России в поставке компонентов для МС-21. При этом некоторые заказы были заранее оплачены, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, зарубежные компании не предоставили причин отказа. При этом Россия подписала соглашения по импортозамещению с рядом компаний.
Мантуров предположил, что серийное производство МС-21 с замещенными импортными комплектующими начнется в 2024 году.
"Ждать у моря погоды смысла нет и будем интенсифицировать работы по импортозамещению. <...> Любой замещенный компонент в самолете требует проведения соответствующих процедур испытаний", – цитирует Мантурова ТАСС.
Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству с дружественными странами, однако заменить зарубежные комплектующие необходимо российским компаниям.
Ранее Мантуров сообщил, что некоторые иностранные автопроизводители уже подтвердили намерения возобновить работу заводов в России. Он рассчитывает, что в конце марта – начале апреля удастся "прийти к общему знаменателю" с компаниями, тогда уже получится сформировать планы на дальнейшее развитие того или иного предприятия.
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