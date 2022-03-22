Ни одна иностранная компания не заявила о полном уходе из РФ – Мантуров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

До сих пор ни одна иностранная компания не заявила об окончательном уходе из России. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"На сегодняшний день таких решений от предприятий торговли нам пока не известны. Есть экономоператоры, которые приостановили деятельность по разным причинам", – цитирует его ТАСС.

Мантуров отметил, что в большинстве случаев приостановка деятельности в РФ обусловлена проблемами с логистикой. Несмотря на это, компании продолжают выплачивать зарплаты своим сотрудникам, заключил министр.

Ранее японский косметический бренд Shiseido объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию. В компании это решение объяснили событиями на Украине, а также остановкой инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и ряд других стран ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Также некоторые иностранные компании приняли решения о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ.

