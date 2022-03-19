Медведев считает, что ушедшие с рынка РФ западные компании боятся вернуться обратно

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Западные компании, которые решили уйти с российского рынка, хотят вернуться, но боятся. Об этом в своем телеграм-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что с самого начала объявившие об уходе компании сохраняли зарплаты и совершали платежи в бюджет. При этом Медведев считает, что на решение о приостановке деятельности в России повлияли правительства стран этих организаций.
"Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента). Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся", – написал Медведев.
По его словам, никто не хочет терять российский рынок, ведь чаша весов в с деньгами перевешивает слова. При этом зампредседателя Совбеза призвал развивать отечественное производство.
"Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы. А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали", – заключил Медведев.
Ранее LG Electronics, производящая электронику и бытовую технику, объявила о приостановке всех поставок в Россию. В компании отметили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации. В LG заявили, что глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Медведев заявил, что покидать рынок РФ компании заставляют иностранные политики
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