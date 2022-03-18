LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

18 марта, 23:08
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon, File
LG Electronics, производящая электронику и бытовую технику, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.
"LG Electronics <...> продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.
При этом не указано, о какой именно ситуации идет речь.
Ранее сообщалось, что производящая полупроводниковые компоненты американская компания Qualcomm прекратила продажу своей продукции в России.
Как заявил старший вице-президент по связям с государственными органами Нейт Тиббитс, таким образом компания отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в Россию.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Компания Panasonic прекратила торговые операции с Россией
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