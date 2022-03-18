LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

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LG Electronics, производящая электронику и бытовую технику, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте компании.

"LG Electronics <...> продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

При этом не указано, о какой именно ситуации идет речь.

Ранее сообщалось, что производящая полупроводниковые компоненты американская компания Qualcomm прекратила продажу своей продукции в России.

Как заявил старший вице-президент по связям с государственными органами Нейт Тиббитс, таким образом компания отреагировала на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.