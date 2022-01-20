Российский парк Sukhoi Superjet 100 увеличат до 192 самолетов до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российский парк Sukhoi Superjet 100 планируется увеличить до 192 самолетов до конца 2022 года, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы планируем расширить парк востребованных самолетов Superjet, к концу года он у нас должен составить 192 самолета", – сказал он на совещании у Михаила Мишустина.

Бочаров отметил, что российские авиапроизводители стали демонстрировать более тесное сотрудничество с перевозчиками.

"Это удивительный опыт, спасибо за поддержку", – добавил Бочаров.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года. Как заверяют представители компании-производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года.

