S7 не планирует приобретать самолет МС-21

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания S7 пока не планирует приобретать российский самолет МС-21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

"S7 Airlines пока не планирует использовать воздушные суда МС-21. Переговоры по поставке воздушных судов данного типа не ведутся", – отметили в авиакомпании.

МС-21 – гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Россия" начнет полеты на самолетах МС-21 летом 2022 года. Как заверяют представители компании – производителя, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот "России" обозначена весной 2022 года.