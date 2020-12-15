Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

Фото: телеграм-канал "Пул N3"
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полет, сообщает пресс-служба "Ростеха".
Борт поднялся в небо 15 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО "Корпорация "Иркут".
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, МС-21-310 с российскими двигателями – это результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей.
"У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников – и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет", – подчеркнул министр.
Полет длился 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они проверили режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, в свою очередь, назвал состоявшийся полет результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14.
Он подчеркнул, что усилиями ученых, конструкторов, инженеров и рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.
О возможных испытаниях самолета с российским двигателем сообщалось в начале июля.
В ноябре Денис Мантуров сообщил, что первый полет нового самолета с отечественными двигателями должны провести 17–18 декабря.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: