Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет

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Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полет, сообщает пресс-служба "Ростеха".

Борт поднялся в небо 15 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала ПАО "Корпорация "Иркут".

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, МС-21-310 с российскими двигателями – это результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей.

"У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников – и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет", – подчеркнул министр.

Полет длился 1 час 25 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Они проверили режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, в свою очередь, назвал состоявшийся полет результатом объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14.

Он подчеркнул, что усилиями ученых, конструкторов, инженеров и рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.

О возможных испытаниях самолета с российским двигателем сообщалось в начале июля.

В ноябре Денис Мантуров сообщил, что первый полет нового самолета с отечественными двигателями должны провести 17–18 декабря.