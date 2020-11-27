Первый полет самолета МС-21 с российскими двигателями должен пройти в 2020-м

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Первый полет нового самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 должны провести до конца года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, ориентировочно это произойдет 17–18 декабря. Как передает ТАСС, сегодня идет отладка систем и тестирование самолета.

Мантуров рассказал, что в ближайшие дни на Иркутский авиазавод приедут специалисты из конструкторского бюро имени Яковлева и летчики-испытатели для подготовки к первому полету.

О возможных испытаниях самолета МС-21 с российским двигателем сообщалось в начале июля.