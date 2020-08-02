Легкомоторный самолет потерпел крушение под Калининградом

19:28
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Частный легкомоторный самолет упал под Калининградом, передает ТАСС.
Инцидент произошел в районе поселка Стрельцово, в самолете "Сессна" находились три человека – двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть борт, в настоящее время находятся в больнице.
Как уточнили агентству в министерстве здравоохранения Калининградской области, состояние двоих пострадавших мужчин медики оценивают как тяжелое, женщины – средней тяжести.
В июле частный вертолет совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области. Пострадавший пилот был госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами. По предварительной информации, причиной происшествия стал отказ двигателей у летательного аппарата.
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