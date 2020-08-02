Легкомоторный самолет потерпел крушение под Калининградом

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Частный легкомоторный самолет упал под Калининградом, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе поселка Стрельцово, в самолете "Сессна" находились три человека – двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть борт, в настоящее время находятся в больнице.

Как уточнили агентству в министерстве здравоохранения Калининградской области, состояние двоих пострадавших мужчин медики оценивают как тяжелое, женщины – средней тяжести.

В июле частный вертолет совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области. Пострадавший пилот был госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами. По предварительной информации, причиной происшествия стал отказ двигателей у летательного аппарата.