При падении учебного самолета на Кубани погиб один человек

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Один человек стал жертвой падения учебно-тренировочного самолета L-39 в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

"Краснодарский край, станция Дмитриевская, упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39. Предварительно, в результате падения погиб один человек, пилот самолета", – заявил представитель экстренных служб региона.

Уточняется, что из-за крушения летательного средства нет разрушений на местности.

В феврале 2020 года авиакатастрофа произошла в Магадане. Частный самолет Ан-2 ударился о землю при взлете. Несколько человек получили травмы.

