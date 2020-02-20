Самолет упал при взлете в Магадане

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Частный самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магадане. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.

"Самолет упал при взлете. В нем находилось 14 человек, из них двое – члены экипажа. Два человека пострадали, у них травмы", – рассказали в МЧС.

Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы. О тяжести полученных ими травм пока неизвестно.

Ранее "Аэрофлот" опроверг слухи о самолете, который чуть не задел дома в Лобне. В компании заверили, что лайнер двигался на безопасной высоте.