Вертолет потерпел крушение в Астраханской области

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Вертолет разбился вечером 28 февраля в Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Транспортное средство потерпело крушение в районе села Линейного. В настоящий момент на место аварии выехали спасатели.

"Поступила информация о падении вертолета в районе села Линейного. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения, ЦМК и СМП, ГИБДД", – рассказали в пресс-службе.

Ранее жесткую посадку совершил вертолет в Ямало-Ненецком автономном округе. Считается, что транспортное средство приземлилось из-за плохих погодных условий.

До этого в Казани вследствие жесткой посадки вертолета погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин.