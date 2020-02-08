В Казани прощаются с погибшим при жесткой посадке вертолета Хайруллиным

Фото: телеграм-канал РИА Новости

Президент Татарстана Рустам Минниханов простился с погибшим при жесткой посадке вертолета депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Церемония прощания проходит в Татарской государственной филармонии имени Тукая.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, руководитель фракции Единая Россия в нижней палате парламента Сергей Неверов, другие официальные лица. Телеграмму с соболезнованиями также направил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Крушение вертолета произошло в Лаишевском районе Татарстана. По версии следствия, причиной трагедии могли стать ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия как отягчающий фактор.

В результате крушения пострадали два человека, еще один погиб. Впоследствии выяснилось, что скончался депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Членом парламента он был в IV, V, VI и VII созывах, представлял партию "Единая Россия".

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс".