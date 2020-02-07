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Происшествия

18:13 (обновлено 07.02.2020 18:48)

Вертолет с тремя пассажирами разбился в Татарстане

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Частный вертолет Bell разбился в Лаишевском районе Татарстана. На его борту находились три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Вертолет совершил жесткую посадку в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.

Группа спасателей выехала на место крушения на судне на воздушной подушке. По данным транспортной прокуратуры, выжил один человек.

Представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова уточнила, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс". По ее словам, вертолет МЧС не может приземлиться рядом с местом катастрофы.

Источник агентства рассказал, что депутат Госдумы Айрат Хайруллин, вероятнее всего, находился в вертолете, совершившем жесткую посадку.

Гибель парламентария также подтвердил источник ТАСС в Госдуме. По его данным, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее под Новокузнецком в результате аварии с микроавтобусом погиб один человек и семеро получили травмы. По предварительным данным, водитель "Лады" выехал на встречку.

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