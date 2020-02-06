Свыше 10 автомобилей столкнулось на трассе у Красноярска

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Свыше 10 автомобилей попало в аварию на объездной трассе у Красноярска. Сообщается, что участниками ДТП стали как легковые машины, так и грузовики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

"В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным, в результате ограниченной видимости из-за погодных условий столкнулось более 10 автомобилей, в том числе грузовых", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что авария случилась в районе деревни Сухая Балка. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее массовая авария случилась на Тверской улице. Из-за ДТП было затруднено движение у Белорусского вокзала.