Микроавтобус с детской спортивной командой попал в аварию под Новокузнецком

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Один человек погиб и семеро получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Кемеровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" выехал на встречку, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана.

Водитель "Лады" от полученных травм погиб на месте, семь пассажиров Hyundai доставлены в больницу для обследования.

Известно, что команда возвращалась с соревнований и ехала в аэропорт Спиченково Новокузнецка.

Ранее более 10 автомобилей попало в аварию на объездной трассе у Красноярска. Участниками ДТП стали как легковые машины, так и грузовики.