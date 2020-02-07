В Госдуме подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

ТАСС/Максим Стулов

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб во время жесткой посадки вертолета под Казанью, сообщил Агентству "Москва" председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

"Айрат Назипович был большим профессионалом, человеком, который сам себя сделал без какой-либо помощи. Было честью с ним работать", – сказал Кашин.

По его словам, помощник и пилот тяжело ранены. В Минздраве региона уточнили, что пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данным ведомства, у одного из пострадавших переохлаждение. После того как его состояние удастся стабилизировать, его также перевезут в Республиканскую клиническую больницу в Татарстане, где уже находится первый пострадавший.

Вертолет разбился в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс".

Росавиация назвала предварительной причиной крушения плохие метеоусловия. Также в качестве одной из версий крушения сейчас рассматривается отказ техники.

Айрат Хайруллин был депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от партии "Единая Россия". Он занимал должность заместителя председателя комитета по аграрным вопросам.