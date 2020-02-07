Один человек погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане

Фото: МЧС РФ

МЧС подтвердило гибель одного человека при жесткой посадке вертолета в Татарстане. Еще двое получили травмы, их доставляют в больницу, сообщает ТАСС.

Вертолет разбился в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что вертолет Bell 406 принадлежит компании "Восток Транс". По предварительным данным, на борту находился депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Источник ТАСС в нижней палате парламента сообщил, что парламентарий погиб, а два других человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Росавиация назвала предварительной причиной крушения плохие метеоусловия. Также в качестве одной из версий крушения сейчас рассматривается отказ техники.