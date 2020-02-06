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В мире

03:18

Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле увеличилось до 3 человек

происшествия за рубежом

Фото: AP/TASS

Три человека погибли погибли при жесткой посадке саолтела в Стамбуле. Еще 179 пострадавших были госпитализированы. Такие обновленные данные сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Его слова приводит РИА Новости.

"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", – рассказал глава Минздрава.

Он отметил, что всего на борту лайнер находились 183 человека. Среди них – 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание.

Уточнялось, что лайнер следовал из Измира в Стамбул. Губернатор региона уже назвал предварительную версию случившегося.

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