Названа причина жесткой посадки самолета в Стамбуле

Фото: AP Photo
К жесткой посадке пассажирского самолета в Стамбуле привели плохие погодные условия, передает турецкий телеканал NTV заявление губернатора Али Йерликая.
"По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу", – отметил он. Также сообщается, что в результате инцидента были ранены 120 человек.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Самолет развалился на три части. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание.
Лайнер направлялся из Измира в Стамбул. На его борту находились 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.
Известно, что в результате происшествия никто не погиб. Россиян на борту воздушного судна не было.
Аэропорт в настоящее время закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.
Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула