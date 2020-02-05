Названа причина жесткой посадки самолета в Стамбуле

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К жесткой посадке пассажирского самолета в Стамбуле привели плохие погодные условия, передает турецкий телеканал NTV заявление губернатора Али Йерликая.

"По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу", – отметил он. Также сообщается, что в результате инцидента были ранены 120 человек.

Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Самолет развалился на три части. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание.

Лайнер направлялся из Измира в Стамбул. На его борту находились 177 человек, в том числе 6 членов экипажа.

Известно, что в результате происшествия никто не погиб. Россиян на борту воздушного судна не было.

Аэропорт в настоящее время закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.